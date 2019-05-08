Одразу три представниці України зіграють на турнірі Nature Valley Classic.
Про це повідомляється на офіційній сторінці турніру в Twitter.
#Birmingham Entry List pic.twitter.com/ufhfWKgbVy— WTA Entry List UPDATES (@WTAEntryList) May 7, 2019
Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська заявлені в основну сітку.
Минулого року Світоліна і Цуренко зупинилися на стадії чвертьфіналу трав’яного турніру. Ястремська грала на Nature Valley Classic лише одного разу в 2017 році в кваліфікації.
Нагадаємо, Світоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції в рейтингу.
Раніше Сергій Стаховський поступився японцю на турнірі в Пусані.
Джерело - Чемпіон.