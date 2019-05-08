Одразу три представниці України зіграють на турнірі Nature Valley Classic.

Про це повідомляється на офіційній сторінці турніру в Twitter.

Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська заявлені в основну сітку.

Минулого року Світоліна і Цуренко зупинилися на стадії чвертьфіналу трав’яного турніру. Ястремська грала на Nature Valley Classic лише одного разу в 2017 році в кваліфікації.

Нагадаємо, Світоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції в рейтингу.

Раніше Сергій Стаховський поступився японцю на турнірі в Пусані.

Джерело - Чемпіон.