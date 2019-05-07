Українка помстилася за Ястремську

Четверта ракетка України Катерина Козлова перемогла п'яту ракетку світу Кароліну Плішкову.

Спортсменки провели на корті майже дві години.

Наступною суперницею нашої тенісистки стане швейцарка Белінда Бенчич. В одиночному розряді дівчата ще жодного разу один проти одного не грали, а в минулому сезоні стартували в парі на Вімблдоні та Відкритому чемпіонаті США.

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Ґрунт, одиночний розряд

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Друге коло

Катерина Козлова - Кароліна Плішкова 7:5, 2:6, 6:4

Нагадаємо, Козлова була андердогом протистояння.

На попередній стадії Плішкова вибила Даяну Ястремську.

Джерело - Чемпіон.