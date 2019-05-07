Четверта ракетка України Катерина Козлова перемогла п'яту ракетку світу Кароліну Плішкову.
Спортсменки провели на корті майже дві години.
Наступною суперницею нашої тенісистки стане швейцарка Белінда Бенчич. В одиночному розряді дівчата ще жодного разу один проти одного не грали, а в минулому сезоні стартували в парі на Вімблдоні та Відкритому чемпіонаті США.
Актуально: Цуренко пробилася в 1/8 фіналу парного турніру в Мадриді
Mutua Madrid Open - Premier Mandatory
Мадрид, Іспанія
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - € 7,021,128
Друге коло
Катерина Козлова - Кароліна Плішкова 7:5, 2:6, 6:4
Нагадаємо, Козлова була андердогом протистояння.
На попередній стадії Плішкова вибила Даяну Ястремську.
Джерело - Чемпіон.