Козлова - Бенчич: онлайн-трансляція матчу

У середу, восьмого травня, четверта ракетка України Катерина Козлова зіграє в п'ятому для себе матчі на грунтовому турнірі серії Premier Mandatory в Мадриді.

У третьому колі основної сітки Козлова змагатиметься із швейцаркою Беліндою Бенчич. Поєдинок відбудеться третім запуском на корті №3.

Актуально: Козлова сенсаційно здолала Плішкову та пробилася до третього кола на турнірі в Мадриді.

Орієнтовний час початку зустрічі - не раніше 17:00 за Києвом.

Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.

Нагадаємо, Світоліна, Цуренко та Ястремська зіграють на турнірі в Бірмінгемі.

Джерело - Чемпіон.