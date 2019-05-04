Світоліна: Давно мріяла про титул Ролан Гаррос

Українка Еліна Світоліна давно мріє виграти турнір Ролан Гаррос.

Про це вона розповіла на прес-конференції в Мадриді.

"Ролан Гаррос. Це дуже особливий турнір для мене. Я кілька разів грала там у чвертьфіналі і виграла в юніорах. Коли я була маленькою, то це був один з тих небагатьох турнірів, який я могла дивитися по телевізору через різницю в часі. В українського телебачення були права тільки на цей турнір, я тоді дивилася багато матчів. Так що, про цей титул я мріяла давно", - сказала Еліна.