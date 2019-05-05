Стаховський програв у фіналі парного турніру в Сеулі

Українець Сергій Стаховський зазнав поразки у фіналі ATP Challenger Tour в Сеулі, Південна Корея.

Наш співвітчизник у парі з бельгійцем Рубеном Бемельмансом протистояли Австралійському дуету Макс Перселл/Люк Севілл.

Долю першого сету вирішив єдиний брейк, який в стартовому геймі оформили лідери посіву. Стаховський і Бемельманс програвали з рахунком 4-5 у другій партії, але суперникам на своїй подачі дістатися до матчболів не вдалося. На тай-брейку українсько-бельгійська пара не зуміла втримати відрив (4-1), а на другому матчболі Бемельманс допустив подвійну помилку.

Цього року українець виступив у одному фіналі: в одиночному розряді на челленджері в Тайбеї, де поступився у вирішальному протистоянні Деннису Новаку з Австрії.

Наступного тижня Стаховський і Бемельманс виступлять в парі на іншому "челленджері" в Південній Кореї - в Пусані, де їх суперниками в стартовому матчу знову будуть Перселл і Севілл, посіяні під другим номером.

Vitro Seoul Open Challenger - ATP Challenger Tour

Сеул, Південна Корея

Хард, парний розряд

Призовий фонд - $ 108,320

Фінал

Сергій Стаховський/Рубен Бемельманс - Макс Пьорселл/Люк Севілл 0:2 (4-6, 6-7(7)

Нещодавно Стаховський зазнав поразки в одиночній сітці "Vitro Seoul Open Challenger" від серба Миколи Мілоевіча.

Джерело - Чемпіон.