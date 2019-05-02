Стаховський зупинився за крок до чвертьфіналу в Сеулі

Українець зазнав поразки

Перша ракетка України Сергій Стаховський не зумів пробитися до чвертьфіналу турніру Vitro Seoul Open Challenger.

Суперником українця став серб Нікола Мілоевич. Спортсмени провели на корті 1 годину і 38 хвилин. У першому сеті Стаховський втратив два гейми на своїй подачі, а в другій партії тенісисти двічі обмінялися брейками.

У 11-у геймі українець не скористався прихованим сетболом, після чого на тай-брейку поступився Мілоевичу, який виконав два міні-брейка проти одного у Стаховського.

Актуально: Стаховський зберіг позицію в оновленому рейтингу ATP

Vitro Seoul Open Challenger - ATP Challenger Tour

Сеул, Південна Корея

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 108,320

Третє коло

Нікола Мілоевич - Сергій Стаховський 6:2, 7:6 (5)

Напередодні Сергій Стаховський і Рубен Бемельманс з Бельгії пройшли до чвертьфіналу турніру в парному розряді.

Джерело - Чемпіон.