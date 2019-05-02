Стаховський зупинився за крок до чвертьфіналу в Сеулі

Перша ракетка України Сергій Стаховський не зумів пробитися до чвертьфіналу турніру Vitro Seoul Open Challenger.
Суперником українця став серб Нікола Мілоевич. Спортсмени провели на корті 1 годину і 38 хвилин. У першому сеті Стаховський втратив два гейми на своїй подачі, а в другій партії тенісисти двічі обмінялися брейками.
У 11-у геймі українець не скористався прихованим сетболом, після чого на тай-брейку поступився Мілоевичу, який виконав два міні-брейка проти одного у Стаховського.
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Vitro Seoul Open Challenger - ATP Challenger Tour
Сеул, Південна Корея
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 108,320
Третє коло
Нікола Мілоевич - Сергій Стаховський 6:2, 7:6 (5)
Напередодні Сергій Стаховський і Рубен Бемельманс з Бельгії пройшли до чвертьфіналу турніру в парному розряді.
Джерело - Чемпіон.