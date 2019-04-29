Світоліна і Цуренко зберегли свої позиції в оновленому рейтингу WTA

В оновленому рейтингу WTA за 29 квітня українка Еліна Світоліна втрималася на шостому місці.

Минулого тижня Світоліна не виступала на турнірі серії Premier в німецькому Штутгарті, оскільки не відновилася повністю після травми. Однак це не погіршило її показників в турі.

Переможниця ж змагань в Німеччині Петра Квітова піднялася на друге місце і від лідерства в WTA її відділяють лише 136 очок.

Що ж стосується інших українок, то Леся Цуренко, як і Світоліна, не змінила позицій і залишилася на 26-му рядку. Даяна Ястремська опустилася з 37-го на 38-е місце, а Катерина Козлова, яка дійшла до другого кола турніру в Стамбулі, додала відразу сім позицій і тепер є 84-ю ракеткою світу.

Рейтинг WTA

29 квітня

1. (1) Наомі Осака

2. (3) Петра Квітова

3. (3) Симона Халеп

4. (5) Анджелік Кербер

5. (4) Кароліна Плішкова

6. (6) Еліна Світоліна

7. (7) Кікі Бертенс

8. (8) Слоун Стівенс

9. (9) Барті Ешлі

10. (10) Арина Соболенко

...

26. (26) Леся Цуренко

38. (37) Даяна Ястремська

84. (91) Катерина Козлова

150 (133) Ангеліна Калініна

176. (172) Катаріна Завацька

245. (245) Марта Костюк

234 (252) Дар'я Лопатецька

290. (289) Валерія Страхова

Джерело - Чемпіон.