Мій профіль
Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру в Мадриді
Сьогодні 14:12 199
Козлова зіграє в основній сітці на турнірі в Мадриді
Сьогодні 13:41 253
Переможний стрибок юної українки, який переписав історію Діамантової ліги
Сьогодні 12:09 917
17-річна українка з особистим рекордом виграла перший етап Діамантової ліги
Вчора 22:02 1233
Козлова впевнено перемогла росіянку на турнірі в Мадриді
Вчора 17:41 1090
Португалія не буде подавати апеляцію на рішення УЄФА по Мораесу
Вчора 16:32 915
Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА у справі Мораеса
Вчора 14:01 4356
Офіційно. Україну не покарають у справі Мораеса
Вчора 13:04 1815
Україна отримала вирок у справі Мораеса
Вчора 11:00 2048
Арсенал переграв Валенсію, Айнтрахт та Челсі розписали мирову в півфіналі Ліги Європи
02.05.2019 23:54 1238
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:52 Футбол Зоря мінімально поступилася Маріуполю в 27-му турі УПЛ 127
15:36 Футбол Вест Гем — Саутгемптон: де дивитися онлайн матч 37 туру АПЛ 149
15:13 Теніс Удар Стаховського в падінні серед найкращих моментів квітня 301
15:00 Блог Гравці Порту відвідали Касільяса у воротарській формі 325
14:52 Футбол Ньюкасл — Ліверпуль: де дивитися онлайн матч 37 туру АПЛ 253
14:32 Баскетбол Лейкерс очолить відомий фахівець 274
14:19 Хокей Кароліна закрила серію з Айлендерс, Даллас переграв Сент-Луіс. Результати матчів НХЛ 274
14:12 Теніс Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру в Мадриді 199
13:54 Футбол Зоря — Маріуполь: онлайн-трансляція матчу УПЛ 293
13:51 Блог Супербатько. Роналду шалено відсвяткував гол сина 421
13:41 Теніс Козлова зіграє в основній сітці на турнірі в Мадриді 253
13:07 Футбол Зоря — Маріуполь: стартові склади команд 330
12:53 Футбол Воротар Реала може потрапити в Ювентус 473
12:27 Футбол Динамо — Олександрія: де дивитися онлайн матч 27 туру УПЛ 466
12:09 Легка атлетика Переможний стрибок юної українки, який переписав історію Діамантової ліги 917
11:56 Баскетбол Мілуокі та Портленд вирвалися уперед у серії плей-оф НБА. Огляд матчів 478
11:30 Футбол Екс-гравець Шахтаря зацікавив Барселону 607
11:21 Футбол Борнмут — Тоттенгем: де дивитися онлайн матч 37 туру АПЛ 213
10:57 Футбол Назвали футболістів, які поборються за звання найкращого в УПЛ у квітні 373
10:42 Футбол Майнц у бойовому матчі розписав мирову з Лейпцигом 331
10:25 Футбол Зоря - Маріуполь: де дивитися онлайн матч УПЛ 322
10:11 Футбол Генк — Антверпен: огляд матчу 382
09:58 Інше Мак-Грегор назвав суму від продажу віскі 346
09:36 Футбол Леганес на виїзді розгромив Севілью 461
09:17 Футбол Маліновський допоміг Генку розтрощити Антверпен 611

Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру в Мадриді

Сьогодні 14:12 199 0
Це п'ята українка в основній сітці змагань
Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла у фіналі кваліфікації.

На цій стадії українка переграла Ірину-Марію Бару з Румунії. Матч тривав 1 годину 48 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 3:6, 6:2.

Раніше до основної сітки пробилася Катерина Козлова.

Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - €7,021,128

Кваліфікація. Фінал

Марта Костюк - Ірина-Марія Бара 7:5, 3:6, 6:2

Нагадаємо, ще три українки стартують одразу з основної сітки змагань.

Джерело - Чемпіон.

#Костюк, #Мадрид, #WTA, #Mutua Madrid Open - Premier Mandatory
Коментарі ()