Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру в Мадриді

Це п'ята українка в основній сітці змагань

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла у фіналі кваліфікації.

На цій стадії українка переграла Ірину-Марію Бару з Румунії. Матч тривав 1 годину 48 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 3:6, 6:2.

Раніше до основної сітки пробилася Катерина Козлова.

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Мадрид, Іспанія

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - €7,021,128

Кваліфікація. Фінал

Марта Костюк - Ірина-Марія Бара 7:5, 3:6, 6:2

Нагадаємо, ще три українки стартують одразу з основної сітки змагань.

Джерело - Чемпіон.