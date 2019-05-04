Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла у фіналі кваліфікації.
На цій стадії українка переграла Ірину-Марію Бару з Румунії. Матч тривав 1 годину 48 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 3:6, 6:2.
Раніше до основної сітки пробилася Катерина Козлова.
Mutua Madrid Open - Premier Mandatory
Мадрид, Іспанія
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - €7,021,128
Кваліфікація. Фінал
Марта Костюк - Ірина-Марія Бара 7:5, 3:6, 6:2
Нагадаємо, ще три українки стартують одразу з основної сітки змагань.
Джерело - Чемпіон.