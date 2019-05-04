Козлова зіграє в основній сітці на турнірі в Мадриді

Українка впевнено здолала суперницю

Четверта ракетка України Катерина Козлова зіграла матч фіналу кваліфікації на турнірі в Мадриді.

Українка вперше виступає на звітному старті і зуміла пробитися до основної сітки змагань. У вирішальному матчі кваліфікаційного раунду вона переграла іспанку Альону Большову-Задойнов.

Матч тривав менше ніж 1,5 години. Українка впевнено перемогла з рахунком 6:3, 6:3.

У першому раунді основної сітки змагань Катерина Козлова може зустрітися з ще однією тенісисткою з кваліфікації або з кимось із наступних суперниць: Еліс Мертенс, Сімоною Халеп, Даніель Коллінс, Слоан Стівенс, Барборою Стрицовою або Чжан Шуай.

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Кваліфікація, фінал

Катерина Козлова - Альона Большова-Задойнов 6:3, 6:3

Нагадаємо, Світоліна, Цуренко і Ястремська зіграють в основній сітці у Мадриді.

Джерело - Чемпіон.