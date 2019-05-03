Сестри Кіченок зіграють на турнірі WTA в Мадриді

Українки Надія і Людмила Кіченок дізналися суперниць по першому колу парного турніру в Мадриді.

Опонентками чемпіонок Малого Підсумкового турніру стали представниці Іспанії Марія-Хосе Мартінес-Санчес і Сара Соррібес-Тормо. У разі перемоги, у другому раунді сестри Кіченок зіграють проти третіх сіяних - австралійки Саманти Стосур і Чжан Шуай з Китаю.

Нагадаємо, що Козлова впевнено перемогла росіянку на турнірі в Мадриді.

Раніше Сестри Кіченок програли у парному розряді на турнірі в Чарльстоні.

Джерело - Чемпіон.