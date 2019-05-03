Козлова впевнено перемогла росіянку на турнірі в Мадриді

Українська тенісистка Катерина Козлова перемогла росіянку Єкатєріну Алєксандрову у півфіналі кваліфікації на турнірі Mutua Madrid Open - Premier Mandatory.
Поєдинок тривав 1 годину і 23 хвилини. Козлова записала в свій актив три брейка, а сама програла один гейм на подачі.
140-а ракетка світу Олена Большова-Задойнов стане суперницею українки у фіналі відбору. Володарка "wild card" сьогодні обіграла дев'яту сіяну Віру Лапко з Білорусі.
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Mutua Madrid Open - Premier Mandatory
Мадрид, Іспанія
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - € 7,021,128
Кваліфікація. Перше коло
Катерина Козлова - Єкатєріна Алєксандрова 6:4, 6:4
Нагадаємо, Світоліна, Цуренко і Ястремська зіграють в основній сітці у Мадриді.
Джерело - Чемпіон.