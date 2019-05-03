Козлова і Костюк дізналися перших суперниць у кваліфікації

Українки стартують з кваліфікаційної стадії турніру

Українські тенісистки Марта Костюк та Катерина Козлова починають виступ на турнірі WTA в столиці Іспанії Мадриді.

Козлова на старті змагань зустрінеться з росіянкою Катериною Александровою. Українка виграла три з чотирьох зіграних матчів проти росіянки, останній з яких відбувся 2017 року в Ташкенті.

Марта Костюк, отримала wild card і зіграє проти лідера посіву у кваліфікації Аманди Анісімової з США. Це буде перша зустріч для тенісисток.

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Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - € 7,021,128

Кваліфікація, перший раунд

Нагадаємо, Козлова вперше виступить на турнірі в Мадриді.

Джерело - Чемпіон.