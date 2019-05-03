Козлова і Костюк дізналися перших суперниць у кваліфікації

Українські тенісистки Марта Костюк та Катерина Козлова починають виступ на турнірі WTA в столиці Іспанії Мадриді.
Козлова на старті змагань зустрінеться з росіянкою Катериною Александровою. Українка виграла три з чотирьох зіграних матчів проти росіянки, останній з яких відбувся 2017 року в Ташкенті.
Марта Костюк, отримала wild card і зіграє проти лідера посіву у кваліфікації Аманди Анісімової з США. Це буде перша зустріч для тенісисток.
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Mutua Madrid Open - Premier Mandatory
Мадрид, Іспанія
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - € 7,021,128
Кваліфікація, перший раунд
Нагадаємо, Козлова вперше виступить на турнірі в Мадриді.
Джерело - Чемпіон.