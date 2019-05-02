Козлова вперше виступить на турнірі в Мадриді

Українка дебютує на змаганнях

Четверта ракетка України Катерина Козлова потрапила до списку учасниць кваліфікації змагань у Мадриді.

Після відмови від участі на турнірі Premier Mandatory декількох тенісисток, українка отримала шанс зіграти у відбірковій сітці. Для Козлової це буде перший виступ у столиці Іспанії.

Актуально: Світоліна і Цуренко зберегли свої позиції в оновленому рейтингу WTA

Нещодавно Катерина успішно пройшла кваліфікацію на подібному турнірі в Індіан-Веллс і дійшла до третього кола, поступившись на той момент другій ракетці світу Симоні Халеп.

Нагадаємо, що у кваліфікації Mutua Madrid Open також зіграє Марта Костюк, якій було надано wild card. Матчі стартують вже в п'ятницю, 3 травня.

Джерело - Чемпіон.