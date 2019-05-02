Сергій Стаховський зумів пробитися в півфінал на турнірі Vitro Seoul Open Challenger "- ATP Challenger Tour у парному розряді.
У парі з бельгійцем Рубеном Бемельмансом він переграв філіппінсько-японський тандем Френсіс Кейсі Алькантара/Імаі Сінтаро - 6:3, 6:4
Vitro Seoul Open Challenger - ATP Challenger Tour
Сеул, Південна Корея
Хард, парний розряд
1/4 фіналу
Сергій Стаховський/ Рубен Бемельманс - Френсіс Кейсі Алькантара/Імаі Сінтаро 6:3, 6:4
Нагадаємо, Стаховський вибув із турніру в чвертьфіналі одиночного розряду.
Джерело - Чемпіон.