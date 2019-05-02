Сергій Стаховський зумів пробитися в півфінал на турнірі Vitro Seoul Open Challenger "- ATP Challenger Tour у парному розряді.

У парі з бельгійцем Рубеном Бемельмансом він переграв філіппінсько-японський тандем Френсіс Кейсі Алькантара/Імаі Сінтаро - 6:3, 6:4

Vitro Seoul Open Challenger - ATP Challenger Tour

Сеул, Південна Корея

Хард, парний розряд

1/4 фіналу

Сергій Стаховський/ Рубен Бемельманс - Френсіс Кейсі Алькантара/Імаі Сінтаро 6:3, 6:4

Нагадаємо, Стаховський вибув із турніру в чвертьфіналі одиночного розряду.

Джерело - Чемпіон.