Калініна вийшла до другого кола на турнірі в Чарлстоні

Ангеліна Калініна успішно розпочала виступ на турнірі Live to Play - LTP $ 100K - ITF World Tennis Tour у США.
Суперницею українки стала господарка змагань Ейшей Мухаммад. Матч тривав майже дві з половиною години та завершився з рахунком 6:3, 1:6, 7:5.
У вирішальному сеті Калініна вела з рахунком 5:2 і, перш ніж закінчити зустріч, не реалізувала три матчболи.
Наступною суперницею 22-річної українки стане власниця wild card Аліша Паркс із США
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Live to Play - LTP $ 100K - ITF World Tennis Tour
Чарлстон, США
Зелений ґрунт
Призовий фонд - $ 100,000
Ангеліна Калініна - Ейшей Мухаммад 6:3, 1:6, 7:5
Нагадаємо, Стаховський зупинився за крок до чвертьфіналу в Сеулі.
Джерело - Чемпіон.