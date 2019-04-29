Стаховський зберіг позицію в оновленому рейтингу ATP

В оновленому рейтингу ATP від 29 квітня аргентинець Хуан-Мартін дель Потро піднявся на восьму сходинку, американець Джон Існер - на дев'яту.
Очолює рейтинг як і раніше Новак Джокович.
Найкращий з українських тенісистів - Сергій Стаховський - залишився на 115-й позиції.
Актуально: Світоліна і Цуренко зберегли свої позиції в оновленому рейтингу WTA
Рейтинг ATP
29 квітня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 11 160.
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 7765.
3 (3). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 5770.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцарія) - 5590.
5 (5). Домінік Тім (Австрія) - 5085.
6 (6). Кевін Андерсон (ПАР) - 4115.
7 (7). Кей Нісікорі (Японія) - 3780.
8 (9). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) - 3225.
9 (10). Джон Існер (США) - 3085.
10 (8). Стефанос Ціціпас (Греція) - 3030.
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115 (115). Сергій Стаховський (Україна) - 511
394 (395). Ілля Марченко (Україна) - 36
506 (503). Олександр Долгополов (Україна) - 10
Джерело - Чемпіон.