Стаховський зберіг позицію в оновленому рейтингу ATP

В оновленому рейтингу ATP від ​​29 квітня аргентинець Хуан-Мартін дель Потро піднявся на восьму сходинку, американець Джон Існер - на дев'яту.

Очолює рейтинг як і раніше Новак Джокович.

Найкращий з українських тенісистів - Сергій Стаховський - залишився на 115-й позиції.

Актуально: Світоліна і Цуренко зберегли свої позиції в оновленому рейтингу WTA

Рейтинг ATP

29 квітня

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 11 160.

2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 7765.

3 (3). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 5770.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцарія) - 5590.

5 (5). Домінік Тім (Австрія) - 5085.

6 (6). Кевін Андерсон (ПАР) - 4115.

7 (7). Кей Нісікорі (Японія) - 3780.

8 (9). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) - 3225.

9 (10). Джон Існер (США) - 3085.

10 (8). Стефанос Ціціпас (Греція) - 3030.

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115 (115). Сергій Стаховський (Україна) - 511

394 (395). Ілля Марченко (Україна) - 36

506 (503). Олександр Долгополов (Україна) - 10

Джерело - Чемпіон.