Стаховський зіграє в парному чвертьфіналі в Сеулі

Український тенісист Сергій Стаховський у парі з бельгійцем Рубеном Бемельманс вийшов у 1/4 фіналу турніру ATP Challenger Tour в Сеулі.

У матчі першого раунду українсько-бельгійський дует був сильнішим південнокорейського тандему Джіа Мун Лі і Чунг Хонг.

Зустріч тривала 54 хвилини. У першому сеті Стаховський і Бемельманс не залишили суперникам шансів - 6:1. У другій партії українсько-бельгійський дует зробив два брейка і спокійно здобув путівку в наступний раунд турніру - 6:2

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Vitro Seoul Open Challenger

ATP Challenger Tour

Сеул, Південна Корея

хард

Призовий фонд $ 108,320

Сергій Стаховський / Рубен Бемельманс - Лі Чже-Мун / Хон Чон - 6:1, 6:2

Нагадаємо, Стаховський пробився у чвертьфінал турніру і в індивідуалці.

Джерело - Чемпіон.