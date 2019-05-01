Стаховський зіграє в парному чвертьфіналі в Сеулі

Український тенісист Сергій Стаховський у парі з бельгійцем Рубеном Бемельманс вийшов у 1/4 фіналу турніру ATP Challenger Tour в Сеулі.
У матчі першого раунду українсько-бельгійський дует був сильнішим південнокорейського тандему Джіа Мун Лі і Чунг Хонг.
Зустріч тривала 54 хвилини. У першому сеті Стаховський і Бемельманс не залишили суперникам шансів - 6:1. У другій партії українсько-бельгійський дует зробив два брейка і спокійно здобув путівку в наступний раунд турніру - 6:2
Актуально: Стаховський зберіг позицію в оновленому рейтингу ATP
Vitro Seoul Open Challenger
ATP Challenger Tour
Сеул, Південна Корея
хард
Призовий фонд $ 108,320
Сергій Стаховський / Рубен Бемельманс - Лі Чже-Мун / Хон Чон - 6:1, 6:2
Нагадаємо, Стаховський пробився у чвертьфінал турніру і в індивідуалці.
Джерело - Чемпіон.