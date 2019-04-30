Стаховський пробився у чвертьфінал турніру в Сеулі

Українець Сергій Стаховський виграв стартовий матч на турнірі ATP Challenger Tour в Південній Кореї

Стаховський у статусі третьої сіяного пропускав перший раунд. У другому колі Сергій за 1 годину і 11 хвилин упевнено розібрався з 670-ю ракеткою світу з Японії Ріо Ногуті (6:1, 6:4).

У першому сеті Стаховський зробив два брейка, а на своїй подачі програв всього три м'ячі. У другій партії Ногуті спробував зав'язати боротьбу, але Сергій в другому геймі відіграв брейк-поїнт, потім за рахунку 3:3 зробив брейк і розчистив шлях до перемоги. Крапку в матчі Стаховський поставив тільки з шостого матч-бола, завершивши гру подачею на виліт.

Актуально: Стаховський зберіг позицію в оновленому рейтингу ATP

Vitro Seoul Open Challenger - ATP Challenger Tour

Сеул, Південна Корея

1/8 фіналу

хард

Призовий фонд $108,320

Сергій Стаховський - Ріо Ногуті 6:1, 6:4

Джерело - Чемпіон.