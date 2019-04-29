Плішкова знялася з турніру в Празі

Перша ракетка Чехії Кароліна Плішкова знялася з ґрунтового турніру в Празі через вірусне захворювання.
Про це повідомляє WTA Insider.
У Плішкової проблеми зі здоров'ям, починаючи з березневого турніру в Маямі.
Відзначимо, що спортсменка також відмовилася від змагань в Штутгарті, посилаючись на відсутність належної підготовки на ґрунтовому покритті, і останні два тижні чешка приймала антибіотики.
Нагадаємо, Світоліна і Цуренко зберегли свої позиції в оновленому рейтингу WTA.
Також, Костюк не змогла вийти в фінал турніру у Швейцарії.
Джерело - WTA Insider.