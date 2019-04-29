Плішкова знялася з турніру в Празі

Перша ракетка Чехії Кароліна Плішкова знялася з ґрунтового турніру в Празі через вірусне захворювання.

Про це повідомляє WTA Insider.

У Плішкової проблеми зі здоров'ям, починаючи з березневого турніру в Маямі.

Відзначимо, що спортсменка також відмовилася від змагань в Штутгарті, посилаючись на відсутність належної підготовки на ґрунтовому покритті, і останні два тижні чешка приймала антибіотики.

Нагадаємо, Світоліна і Цуренко зберегли свої позиції в оновленому рейтингу WTA.

Також, Костюк не змогла вийти в фінал турніру у Швейцарії.

Джерело - WTA Insider.