Костюк зіграє у чвертьфіналі на турнірі у Швейцарії

Українка зіграє в першому за рік чвертьфіналі

Марта Костюк продовжує переможну ходу на турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000 у К'яссо.

Сьома сіяна українка здобула перемогу над представницею Німеччини Каролін Вернер, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію - 7:6 (1), 6:1.

Наступною суперницею Костюк стане переможниця зустрічі між четвертою сіяною Катінкою фон Дайхманн з Ліхтенштейну і румункою Іриною Фетекеу.

Це буде перший чвертьфінал для 16-річної киянки більш ніж за рік: в березні минулого сезону Марта дійшла до півфіналу на 60-тисячнику в Шеньчжені.

Сьогодні Костюк зіграє в півфіналі парного розряду, в якому виступає разом з іспанською тенісисткою Крістіною Букса.

Нагадаємо, Калініна потрапила до чвертьфіналу на турнірі в США. Натомість Козлова вибула після другого кола на турнірі в Стамбулі.

Джерело - Чемпіон.