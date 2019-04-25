Костюк з третьої спроби дограла матч у Швейцарії

Українка пробилася до другого раунду на турнірі у Швейцарії

Українська тенісистка Марта Костюк стартувала на турнірі ITF з призовим фондом 25 000 $ в К'яссо, Швейцарія.

Свій стартовий матч на Axion Swiss Bank Open 2019 16-річна киянка мала зіграти ще вранці у вівторок, але в розклад турніру втрутилися погодні умови. Спочатку її матч перенесли на середу. 24 квітня відбулося кілька матчів, але перед грою українки знову почався дощ, і поєдинок знову перенесли.

У четвер Марта Костюк, посіяна під 7 номером, обіграла Джорджію Брешию з Італії - 6:4 6:3.

Днями Калініна пробилася до другого кола на турнірі в США.

Натомість Козлова зіграє у другому раунді на турнірі в Стамбулі.

Джерело - Чемпіон.