Австралія вперше за 26 років зіграє в фіналі Кубка Федерації

Збірна Австралії стала першим фіналістом Кубка Федерації. У півфінальному протистоянні австралійки виявилися сильнішими представниць Білорусі. Переможець пари визначився лише у вирішальному п'ятому матчі.

Для Австралії це перший фінал Кубка Федерації за останні 26 років. В останній раз австралійки боролися за титул в далекому 1993 році, поступившись у фіналі збірній Іспанії. Відзначимо, що збірна Австралія сім разів перемагала на Кубку Федерації.

У фіналі Австралія зіграє проти переможниць пари Франція — Румунія, рахунок на даний момент 1:1.

Кубок Федерації. Світова група І

Півфінал

21 квітня

Австралія — Білорусь 3:2

Саманта Стосур — Аріна Соболенко 1:2 (5:7, 7:5, 3:6)

Ешлі Барті — Вікторія Азаренко 2:0 (7:6 (2), 6:3)

Ешлі Барті — Аріна Соболенко 2:0 (6:2, 6:2)

Саманта Стосур — Вікторія Азаренко 0:2 (1:6, 1:6)

Барті / Стосур — Азаренко / Соболенко 2:1 (7:5, 3:6, 6:2)

Нагадаємо, Стаховський програв у фіналі кваліфікації на турнірі в Угорщині. Також, Козлова здобула перемогу в першому колі кваліфікації в Туреччині.

Джерело - Чемпіон.