Стаховський програв у фіналі кваліфікації на турнірі в Угорщині

Українець програв 1,5 годинну гру

Перша ракетка України Сергій Стаховський зіграв у фіналі кваліфікації на турнірі Gazprom Hungarian Open - ATP Tour 250.

Українець протистояв лідеру посіву, сербу, Міоміру Кецмановичу. Для суперників це був перший очний поєдинок. Тенісисти провели на корті 1 годину і 20 хвилин. Поєдинок завершився поразкою Стаховського - 4:6, 4:6.

У кожному сеті Стаховський виконав по одному брейку, а на своїй подачі віддав два гейми.

Актуально: Цуренко дізналася ім'я суперниці на турнірі в Штутгарті

Gazprom Hungarian Open - ATP Tour 250

Будапешт, Угорщина

Ґрунт

Призовий фонд - € 482,060

Кваліфікація, друге коло

Міомір Кецманович - Сергій Стаховський 6:4, 6:4

Нагадаємо, Козлова здобула перемогу в першому колі кваліфікації в Туреччині.

Джерело - Чемпіон.