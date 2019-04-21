Стаховський програв у фіналі кваліфікації на турнірі в Угорщині

Перша ракетка України Сергій Стаховський зіграв у фіналі кваліфікації на турнірі Gazprom Hungarian Open - ATP Tour 250.
Українець протистояв лідеру посіву, сербу, Міоміру Кецмановичу. Для суперників це був перший очний поєдинок. Тенісисти провели на корті 1 годину і 20 хвилин. Поєдинок завершився поразкою Стаховського - 4:6, 4:6.
У кожному сеті Стаховський виконав по одному брейку, а на своїй подачі віддав два гейми.
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Gazprom Hungarian Open - ATP Tour 250
Будапешт, Угорщина
Ґрунт
Призовий фонд - € 482,060
Кваліфікація, друге коло
Міомір Кецманович - Сергій Стаховський 6:4, 6:4
Нагадаємо, Козлова здобула перемогу в першому колі кваліфікації в Туреччині.
Джерело - Чемпіон.