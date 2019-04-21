Козлова здобула перемогу в першому колі кваліфікації в Туреччині

Українка менш ніж за годину здобула перемогу

Четверта ракетка України Катерина Козлова стартувала на турнірі TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International.

У першому колі кваліфікації вона переграла господарку змагань Берфу Дженгіз. Матч тривав 54 хвилини та завершився впевненою перемогою українки - 6:0, 6:2.

У наступному раунді Козлова зустрінеться з переможницею пари Тереза Мрдежа — Алесандра Дулгеру.

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TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International

Стамбул, Туреччина

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $250,000

Катерина Козлова — Берфу Дженгіз 6:0, 6:2

Нагадаємо, Завацька програла росіянці у першому колі кваліфікації в Штутгарті.

Джерело - Чемпіон.