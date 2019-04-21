Козлова здобула перемогу в першому колі кваліфікації в Туреччині

Четверта ракетка України Катерина Козлова стартувала на турнірі TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International.
У першому колі кваліфікації вона переграла господарку змагань Берфу Дженгіз. Матч тривав 54 хвилини та завершився впевненою перемогою українки - 6:0, 6:2.
У наступному раунді Козлова зустрінеться з переможницею пари Тереза Мрдежа — Алесандра Дулгеру.
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TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International
Стамбул, Туреччина
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $250,000
Катерина Козлова — Берфу Дженгіз 6:0, 6:2
Нагадаємо, Завацька програла росіянці у першому колі кваліфікації в Штутгарті.
Джерело - Чемпіон.