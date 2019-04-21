Козлова - друга сіяна в кваліфікації у Стамбулі

Четверта ракетка України Катерина Козлова починає виступ на ґрунтовому турнірі в Туреччині.
У першому раунді відбору українська тенісистка, яка посідає 93-й рядок у рейтингу WTA. Вона зіграє проти власниці wild card - туркені Берфу Дженгиз (№326).
Козлова виступить у Стамбулі вчетверте. 2014 та 2017 роках вона поступилася в першому колі, а 2016 році зуміла дійти до півфіналу.
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TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International
Стамбул, Туреччина
Ґрунт
Призовий фонд - $ 250,000
Нагадаємо, Лопатецька вийшла у фінал турніру ITF на Сардинії.
Джерело - Чемпіон.