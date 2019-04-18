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Лопатецкая вийшла в чвертьфінал турніру в Італії

Сьогодні 20:51 308 0
Лопатецкая вийшла в чвертьфінал турніру в Італії

У другому колі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000 українка Дарина Лопатецкая вийшла в чвертьфінал турніру.

У 1/8 фіналу вона обіграла венгерку Анну Бондар - 6:3, 6:1.

  Актуально: Чотири українки зіграють в основній сітці Ролан Гаррос

У першому сеті Лопатецка швидко дійшла до 5:1, і хоча потім віддала одну свою подачу, але запас був занадто великий. А в другому сеті було, по суті, те ж саме. Різкий старт до 4:0 і ніяких "гойдалок".

Наступною суперницею українки стане переможниця зустрічі між лідером посіву Паулой Бадосой-Гіберт з Іспанії і словенкою Пією Чук.

Нагадаємо, Калініна пробилася до чвертьфіналу турніру в США.

Джерело - Чемпіон.

#Лопатецька, #ITF World Tennis Tour
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