Українка здобула впевнену перемогу

П'ята ракетка України Ангеліна Калініна виступає на турнірі серії ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 80,000.

Українська тенісистка, посіяна під третім номером, перемогла володарку wild card - американку Луїзу Чиріко - 6:2, 6:1.

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Зазначимо, що Калініна вчетверте виступає на Hardee's Pro Classic. 2014 року вона пройшла кваліфікацію і дійшла до другого кола, 2017 року також зупинилася на цій стадії, а минулого сезону програла в першому колі.

Наступною суперницею Ангеліни стане представниця Румунії Елен-Габріела Русе, яку вона перемагала в стартовому раунді кваліфікації US Open 2018 року.

Джерело - Чемпіон.