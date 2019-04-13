Стаховський вийшов у фінал турніру в Тайбеї

Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у фінал турніру серії ATP Challenger Tour в Тайвані, обігравши представника Японії Го Соєду.

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Матч тривав 1 години й 40 хвилин.

TAIWAN SANTAIZI CHALLENGER - ATP Challenger Tour

Тайбей, Тайвань

Хард, одинарний розряд

Призовий фонд - $ 162,480

Півфінал

13 квітня

Сергій Стаховський — Го Соєду - 7:6(4), 7:6(4)

У фіналі Стаховський зіграє проти австрійця Денніса Новака.

Раніше Сергій Стаховський зазнав поразки у першому колі турніру в парному розряді.

Джерело - Чемпіон.