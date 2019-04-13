Стаховський вийшов у фінал турніру в Тайбеї

Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у фінал турніру серії ATP Challenger Tour в Тайвані, обігравши представника Японії Го Соєду.
Актуально: Стаховський втретє став батьком
Матч тривав 1 години й 40 хвилин.
TAIWAN SANTAIZI CHALLENGER - ATP Challenger Tour
Тайбей, Тайвань
Хард, одинарний розряд
Призовий фонд - $ 162,480
Півфінал
13 квітня
Сергій Стаховський — Го Соєду - 7:6(4), 7:6(4)
У фіналі Стаховський зіграє проти австрійця Денніса Новака.
Раніше Сергій Стаховський зазнав поразки у першому колі турніру в парному розряді.
Джерело - Чемпіон.