Стаховський пробився у півфінал турніру в Тайбеї

Український тенісист Сергій Стаховський пробився в півфінал турніру серії ATP Challenger Tour на Тайвані, обігравши представника Японії Тацумі Іто.
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Матч тривав 2 години й 27 хвилин. За цей час Стаховський виконав 22 подачі навиліт, допустив 4 подвійні помилки та виграв 3 гейми під час приймання. Його суперник зробив 6 ейсів, 7 раз помилився при введенні м'яча в гру, а також реалізував 2 брейк-поінти.
TAIWAN SANTAIZI CHALLENGER - ATP Challenger Tour
Тайбей, Тайвань
Хард, одинарний розряд
Призовий фонд - $ 162,480
Чвертьфінал
Сергій Стаховський — Тацумі Іто - 7:6 (3), 6:7 (5), 6:4.
Раніше Сергій Стаховський зазнав поразки у першому колі турніру в парному розряді.
Джерело - Чемпіон.