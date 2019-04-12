Стаховський пробився у півфінал турніру в Тайбеї

Український тенісист Сергій Стаховський пробився в півфінал турніру серії ATP Challenger Tour на Тайвані, обігравши представника Японії Тацумі Іто.

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Матч тривав 2 години й 27 хвилин. За цей час Стаховський виконав 22 подачі навиліт, допустив 4 подвійні помилки та виграв 3 гейми під час приймання. Його суперник зробив 6 ейсів, 7 раз помилився при введенні м'яча в гру, а також реалізував 2 брейк-поінти.

TAIWAN SANTAIZI CHALLENGER - ATP Challenger Tour

Тайбей, Тайвань

Хард, одинарний розряд

Призовий фонд - $ 162,480

Чвертьфінал

Сергій Стаховський — Тацумі Іто - 7:6 (3), 6:7 (5), 6:4.

Раніше Сергій Стаховський зазнав поразки у першому колі турніру в парному розряді.

Джерело - Чемпіон.