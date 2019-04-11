Чинні чемпіони Денис Молчанов і Ігор Зеленай пройшли в півфінал змагань на турнірі Італії.
У чвертьфіналі лідери посіву здобули перемогу над німецько-австрійським дуетом Петер Геллер/Скотт Пуодзінас - 6:2, 7:6 (2).
Суперники провели на корті 1 годину і 19 хвилин. У першій партії Молчанов і Зеленай виконали два брейки, у другому ж сеті жодному з дуетів не вдалося зробити брейк. Українсько-словацька пара на тай-брейку взяла три очки на подачі Геллера і Пуодзінаса та захистила всі розіграші на своїй подачі.
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Денис Молчанов/Ігор Зеленай - Петер Геллер/Скотт Пуодзінас - 6:2, 7:6 (2).
Нагадаємо, Стаховський пробився до чвертьфіналу на турнірі в Тайвані. Тим часом Дар'я Лопатецька дебютує на турнірі WTA.
Джерело - Чемпіон.