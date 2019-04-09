Калініна виступить на турнірі ITF

Українка торік грала у фіналі

123 ракетка світу Ангеліна Калініна виступить на 80-тисячнику ITF в Шарлотсвілл, який відбудеться з 22 до 28 квітня.

У минулому розіграші ґрунтового турніру українка дісталася до фіналу.

Відзначимо, що українка має третій рейтинг серед тенісисток, які перебувають у заявці. За фінал 80-тисячника потрібно захистити 70 очок до світового рейтингу, це другий найуспішніший турнір Калініної за минулий рік.

Нещодавно Калініна пропустила змагання в Маямі.

Тим часом Снігур стартувала з перемоги на турнірі в Осаці.

Джерело - Чемпіон.