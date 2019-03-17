Українська тенісистка Ангеліна Калініна вирішила знятися із турніру в США
Вона не виступить у кваліфікації Miami Open, матчі якого стартують наступного тижня.
Калініна отримала можливість боротися за місце в основній сітці змагань після відмови від участі кількох тенісисток. Таким чином, у кваліфікації турніру зіграє тільки Катерина Козлова, а в основній сітці заявлені Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.
Нагадаємо, Дар'я Лопатецька здобула третій титул в сезоні.
Варто зазначити, що у фіналі турніру в Анталії зіграють дві українки.
Джерело - Чемпіон.