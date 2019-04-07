Українець востаннє виступав в листопаді

На Челленджері в Тайбеї виступлять одразу два українці.

Перша ракетка України Сергій Стаховський отримав третій номер посіву. Перше коло він пропускає, у другому зустрінеться з найсильнішим у дуелі Стефан Робер — Гонсало Олівейра.

Ілля Марченко вперше в цьому сезоні візьме участь у турнірі. У першому колі його чекає зустріч з 320-ю ракеткою світу Так-Кхун Ваном з Тайваню.

Марченко останній раз виходив на корт в листопаді 2018 року, після чого через травму залишався поза грою.

Нагадаємо, Стаховський став втретє батьком.

Днями Снігур здобула найбільшу перемогу в кар'єрі.

Джерело - Чемпіон.