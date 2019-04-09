Завацька пробилася до основної сітки турніру в Лугано

Катаріна Завацька у фіналі кваліфікації на турнірі в Лугано переграла Паулу Бадосу Гіберт.
Іспанка у другому сеті за рахунку 5:7, 0:3 відмовилася від продовження боротьби.
В основній сітці в Лугано Завацька стартує матчем проти 115-ї ракетки світу полячки Іги Свентек. Українка спробує взяти реванш у суперниці за торішню поразку на ґрунтовому турнірі в Будапешті (2:6, 2:6).
Samsung Open - International
Лугано, Швейцарія
Ґрунт
Призовий фонд - $ 250,000
Кваліфікація, одиночний розряд
Кваліфікація, Фінал
Катаріна Завацька - Паула Бадоса Гіберт 7:5, 3:0
Нагадаємо, Завацька знищила суперницю в стартовому матчі на турнірі у Швейцарії.
Також, Снігур здобула третій титул в кар'єрі.
Джерело - Чемпіон.