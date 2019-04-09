Завацька пробилася до основної сітки турніру в Лугано

Катаріна Завацька у фіналі кваліфікації на турнірі в Лугано переграла Паулу Бадосу Гіберт.

Іспанка у другому сеті за рахунку 5:7, 0:3 відмовилася від продовження боротьби.

В основній сітці в Лугано Завацька стартує матчем проти 115-ї ракетки світу полячки Іги Свентек. Українка спробує взяти реванш у суперниці за торішню поразку на ґрунтовому турнірі в Будапешті (2:6, 2:6).

Samsung Open - International

Лугано, Швейцарія

Ґрунт

Призовий фонд - $ 250,000

Кваліфікація, одиночний розряд

Кваліфікація, Фінал

Катаріна Завацька - Паула Бадоса Гіберт 7:5, 3:0

Нагадаємо, Завацька знищила суперницю в стартовому матчі на турнірі у Швейцарії.

Також, Снігур здобула третій титул в кар'єрі.

Джерело - Чемпіон.