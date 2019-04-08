Українка не віддала жодного гейму

Українська тенісистка Катаріна Завацька стартувала з перемоги на ґрунтовому турнірі Samsung Open - International у Швейцарії.

У першому раунді кваліфікації українська тенісистка, посіяна під восьмим номером, обіграла володарку wild card Тесс Сунo зі Швейцарії - 6:0, 6:0. Поєдинок тривав усього 38 хвилин. Катаріна оформила по три брейка в кожній партії.

Суперницею українки в фіналі відбіркового етапу стала Паула Бадоса-Хіберт з Іспанії.

Також нагадаємо, що у кваліфікації в Лугано повинна була зіграти інша українка Катерина Козлова, однак вона вирішила знятися з турніру.

Актуально: Марченко зіграє вперше в сезоні

Samsung Open - International

Лугано, Швейцарія

Ґрунт

Призовий фонд - $ 250,000

Кваліфікація, одиночний розряд

Перший раунд

Катаріна Завацька — Тесс Суно 6:0, 6:0

Нагадаємо, Снігур здобула третій титул в кар'єрі.

Джерело - Чемпіон.