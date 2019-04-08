Українська тенісистка Катаріна Завацька стартувала з перемоги на ґрунтовому турнірі Samsung Open - International у Швейцарії.
У першому раунді кваліфікації українська тенісистка, посіяна під восьмим номером, обіграла володарку wild card Тесс Сунo зі Швейцарії - 6:0, 6:0. Поєдинок тривав усього 38 хвилин. Катаріна оформила по три брейка в кожній партії.
Суперницею українки в фіналі відбіркового етапу стала Паула Бадоса-Хіберт з Іспанії.
Також нагадаємо, що у кваліфікації в Лугано повинна була зіграти інша українка Катерина Козлова, однак вона вирішила знятися з турніру.
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Samsung Open - International
Лугано, Швейцарія
Ґрунт
Призовий фонд - $ 250,000
Кваліфікація, одиночний розряд
Перший раунд
Катаріна Завацька — Тесс Суно 6:0, 6:0
Нагадаємо, Снігур здобула третій титул в кар'єрі.
Джерело - Чемпіон.