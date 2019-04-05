Українська тенісистка Марта Костюк припинила співпрацю зі своїм тренером Дмитром Бричеком, який до цього тренував Лесю Цуренко.

Про це тенісистка повідомила у своїй історії в офіційному акаунті на Інстаграм.

"Я прийняла рішення припинити співпрацю з моїм тренером Дмитром Бричеком! Спасибі за все, у нас було багато хороших моментів! Бажаю тобі всього найкращого у твоїй кар'єрі", - написала тенісистка.

Костюк і Бричек пропрацювали разом менше ніж рік. За цей час українській тенісистці не вдалося пройти кваліфікації ні на одному з Шоломів. Минулої осені Костюк передчасно завершила сезон через травму.

Нагадаємо, що Світоліна і Монфіс запалили в еротичному танці.

Раніше Світоліна опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу WTA.

Джерело - Чемпіон.