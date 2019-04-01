Світоліна опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу WTA

Осака продовжує лідирувати

В оновленому рейтингу WTA за 1 квітня Еліна Світоліна опустилася на дві позиції і стала сьомою ракеткою світу.

Українська тенісистка не змогла захистити очки на турнірі серії Premier Mandatory в Маямі. програвши у другому колі. Зараз в її активі 5020 пунктів.

Першою ракеткою світу залишилася японка Наомі Осака.

Що ж стосується інших українських тенісисток, то Леся Цуренко додала дві позиції і зараз займає 26-е місце. При цьому вона не виступала в Маямі. Катерина Козлова після участі в Miami Open вперше з січня 2019 року повернулася в першу сотню, розташувавшись на 99-й позиції.

Рейтинг WTA

18 березня

1. (1) Наомі Осака

2. (3) Симона Халеп

3. (2) Петра Квітова

4. (7) Кароліна Плішкова

5. (4) Анджелік Кербер

6. (8) Кікі Бертенс

7. (5) Еліна Світоліна

8. (6) Слоун Стівенс

9. (11) Барті Ешлі

10. (9) Арина Соболенко

...

26. (28) Леся Цуренко

37. (37) Даяна Ястремська

99. (101) Катерина Козлова

125. (126) Ангеліна Калініна

173. (177) Катаріна Завацька

245. (247) Марта Костюк

255. (303) Дар'я Лопатецька

288. (285) Валерія Страхова

305. (294) Катерина Бондаренко

Нагадаємо, Козлова зіграє в основній сітці турніру WTA в Чарльстоні.

Також, кривдниця Ястремської тріумфувала на Miami Open.

Джерело - Чемпіон.