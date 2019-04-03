Три українки зіграють на турнірі в Римі

Три українки заявлені в основну сітку турніру WTA Premier 5 Internazionali BNL d'Italia в Римі, Італія, який пройде з 13 по 19 травня.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Еліна Світоліна виграла два попередні розіграші турніру, обидва рази здолавши у фіналі Симону Халеп. Українці належить захистити 900 очок в Італії.

Леся Цуренко зіграє в основній сітці Риму вп'яте у кар'єрі, найкращий результат українки - друге коло у 2016 та 2017 років роках.

У свою чергу Даяна Ястремська дебютує на кортах Foro Italico.

Нагадаємо, Цуренко припинила співпрацю з тренером.

Раніше, Цуренко знялася з двох турнірів, у Маямі та Чарльстоні.

Джерело - Чемпіон.