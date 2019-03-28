Цуренко знялася з турніру в Чарльстоні

Друга ракетка України Леся Цуренко прийняла рішення пропустити ґрунтовий турнір серії WTA Premier в Чарльстоні, який стартує 1-го квітня.

Про це повідомляє БТУ.

Минулого тижня Цуренко знялася з турніру Premier Mandatory Miami Open через травму правої руки, після чого залишилася в Маямі і продовжила відновлення і тренування на грунтових кортах. Проте, українка прийняла рішення відмовитися від участі і на турнірі в Чарльстоні, і її місце в основній сітці займе бельгійська тенісистка Ісалін Бонавантюр.

Нагадаємо, Світоліна повернеться на корт наприкінці квітня.

Джерело - БТУ.