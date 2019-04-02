Четверта ракетка України Катерина Козлова вдало стартувала в основній сітці змагань на турнірі в Чрльстоні.
У першому матчі вона протистояла Крістіні Плішковій. Дівчата провели на корті майже півтори години. У першому сеті на три брейка суперниці Козлова відповіла чотирма. У другій партії Катерині вистачило одного брейка, щоб оформити перемогу.
У другому колі змагань українка зустрінеться з третьою сіяною Ариною Соболенко з Білорусі.
Volvo Car Open - Premier
Чарльстон, США
Зелений ґрунт
Призовий фонд - $ 823,000
Перше коло
Катерина Козлова — Крістіна Плішкова 7:5, 6:4
Нагадаємо, що Катерина Козлова раніше виграла два матчі у кваліфікації турніру.
Раніше Снігур стартувала з перемоги на турнірі в Японії.
Джерело - Чемпіон.