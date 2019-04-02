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Фіаско Кіченок на турнірі в Чарльстоні

Сьогодні 14:52 191 0
Фіаско Кіченок на турнірі в Чарльстоні

Українська тенісистка Надія Кіченок зазнала поразки в 1/32 фіналу турніру, який проходить в Чарльстоні.

Тенісистки провели на корті близько години. За цей час українка подала один ейс і зробила дві подвійні помилки, при цьому реалізувавши 2 з 5 брейків. У свою чергу її опонентка змогла використовувати тільки 7 з 12 брейків, але їй цього було достатньо.

Надія продовжить виступ на кортах Volvo Car Open в парній сітці.

WTA Premier - Volvo Cars Open

Чарльстон, США

Грунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 800,000

Перше коло

 Мартіна Тревісан - Надія Кіченок 6:2, 6:1

Нагадаємо, Світоліна опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу WTA.

Також, Світоліна перемогла в номінації Видатне досягнення.

Джерело - Чемпіон.

#Кіченок, #Чарльстон
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