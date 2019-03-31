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Світоліна і Білодід перемогли в номінації Видатне досягнення

Сьогодні 12:47 241 0
Українок нагородили почесним званням
Світоліна і Білодід перемогли в номінації Видатне досягнення

Українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна  отримала нагороду разом з дзюдоїсткою Дар'єю Білодід в рамках премії Гордість країни.

У рамках національної премії Світоліна і Білодід були номіновані на приз Найкраща спортсменка, який дістався Олені Костевич.

Церемонія нагородження українських спортсменів відбулася 30 березня в Києві.

  Актуально: Гвоздик захистив титул WBC, перемігши технічним нокаутом Нгумбу 

Нагадаємо, Світоліна взяла участь у фотосесії Сніданок у ліжко.

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Білодід, #Костевич
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