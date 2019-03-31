Українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна отримала нагороду разом з дзюдоїсткою Дар'єю Білодід в рамках премії Гордість країни.
У рамках національної премії Світоліна і Білодід були номіновані на приз Найкраща спортсменка, який дістався Олені Костевич.
Церемонія нагородження українських спортсменів відбулася 30 березня в Києві.
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У номінації "Видатне досягнення" відзначені дзюдоїстка Дар'я Білодід та тенісистка Еліна Світоліна #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/o6F4srvN1N— НОК України (@OlympicUA) 30 березня 2019 р.
Нагадаємо, Світоліна взяла участь у фотосесії Сніданок у ліжко.
Джерело - Чемпіон.