Українок нагородили почесним званням

Українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна отримала нагороду разом з дзюдоїсткою Дар'єю Білодід в рамках премії Гордість країни.

У рамках національної премії Світоліна і Білодід були номіновані на приз Найкраща спортсменка, який дістався Олені Костевич.

Церемонія нагородження українських спортсменів відбулася 30 березня в Києві.

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У номінації "Видатне досягнення" відзначені дзюдоїстка Дар'я Білодід та тенісистка Еліна Світоліна #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/o6F4srvN1N — НОК України (@OlympicUA) 30 березня 2019 р.

Нагадаємо, Світоліна взяла участь у фотосесії Сніданок у ліжко.

Джерело - Чемпіон.