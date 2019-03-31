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Абраменко та Костевич здобули спортивний Оскар України

Сьогодні 09:59 162 0
Назвали героїв спортивного року
Абраменко та Костевич здобули спортивний Оскар України

В Україні визначили володарів номінації Герої спортивного року.

Про це повідомляє НОК України на сторінці у Facebook.

Так Олександр Абраменко став найкращим спортсменом, а Олена Костевич — найкращою спортсменкою.

Варто зазначити, що ця нагорода вручається щорічно з 2005 року.

Нагадаємо, Костевич і Омельчук перестріляли росіян і стали Чемпіонами Європи. Раніше Костевич виграла дві золоті нагороди на турнірі в Мюнхені.

Джерело - Чемпіон.

#НОК, #Герої спортивного року, #Абраменко, #Костевич
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