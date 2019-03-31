Назвали героїв спортивного року

В Україні визначили володарів номінації Герої спортивного року.

Про це повідомляє НОК України на сторінці у Facebook.

Так Олександр Абраменко став найкращим спортсменом, а Олена Костевич — найкращою спортсменкою.

Олександр Абраменко - найкращий спортсмен року! Олена Костевич - найкраща спортсменка року! #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/uKlCMSCTD3 — НОК України (@OlympicUA) 30 березня 2019 р.

Варто зазначити, що ця нагорода вручається щорічно з 2005 року.

Нагадаємо, Костевич і Омельчук перестріляли росіян і стали Чемпіонами Європи. Раніше Костевич виграла дві золоті нагороди на турнірі в Мюнхені.

Джерело - Чемпіон.