Суд в міста Брно виніс рішення у справі про напад на Петру Квітову у 2016 році.

Про це повідомляє Associated Press.

33-річний Радим Зондра, який заперечував свою провину, був визнаний винним і отримав вісім років тюремного ув'язнення. Прокурор вимагав відправити нападника за ґрати на 12 років, але суд вирішив інакше.

Нагадаємо, в кінці 2016 року озброєний грабіжник увірвався у квартиру тенісистки і поранив її ножем в ліву руку, якою Петра тримає ракетку. Зловмисник забрав з дому спортсменки 10 тисяч чеських крон ($ 440) і зник.

Квітовій зробили операцію, після чого вона виграла 5 титулів 2018 року.

Нагадаємо, Світоліна повернеться на корт наприкінці квітня.

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Джерело - Чемпіон.