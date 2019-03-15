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Світоліна - Андрееску: онлайн-трансляція півфіналу Індіан-Веллсу

Сьогодні 11:27 367 0
Українка продовжує боротьбу за трофей
Світоліна - Андрееску: онлайн-трансляція півфіналу Індіан-Веллсу

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє проти канадка Б'янки  Андрееску у півфіналі BNP Paribas Open - Premier Mandatory, який триває в американському Індіан-Веллсі.

Півфінальна гра Світоліна - Андрееску відбудеться на центральному корті, у ніч з 15 на 16 березня.

Початок - 3:30 за Києвом.

  Також: Динамо - Челсі. 0:5. Як це було

Пряма трансляція Світоліна - Андрееску в режимі онлайн буде доступна на Чемпіоні.

Плеєр з'явиться незадовго до початку трансляції.

Нагадаємо, Світоліна за крок до історичного рекорду

У чвертьфіналі українка у важкому матчі турніру в Індіан-Веллсі перемогла чеську тенісистку Маркету Вондроушову.

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Індіан-Веллс, #Андрееску
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