Перша ракетка України Еліна Світоліна в Індіан-Веллсі зіграла найважчий матч проти Ешлі Барті.
Про це розповіла сама тенісистка.
"Це був дуже, дуже важкий матч. Вранці, коли я прокинулася, то не очікувала, що буду грати три години Я боролася до самого останнього розіграшу.
Я дуже задоволена, що не здавалася і боролася до кінця.
З усіх минулих матчів з Барті цей був найважчим, за останній рік вона значно підтягнула свою гру, у неї відмінний теніс. Впевнена, в майбутньому ми ще багато разів будемо зустрічатися", - сказала Світоліна.
Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Світоліна в трисетовому трилері здолала австралійку Ешлі Барті. Вондрушова сенсаційно вибила з турніру Сиомону Халеп.
Раніше повідомлялося, що юна Дар'я Лопатецька вдало стартувала на турнірі в Японії.
Джерело - Чемпіон.