Перша ракетка України Еліна Світоліна в Індіан-Веллсі зіграла найважчий матч проти Ешлі Барті.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Це був дуже, дуже важкий матч. Вранці, коли я прокинулася, то не очікувала, що буду грати три години Я боролася до самого останнього розіграшу.

Я дуже задоволена, що не здавалася і боролася до кінця.

З усіх минулих матчів з Барті цей був найважчим, за останній рік вона значно підтягнула свою гру, у неї відмінний теніс. Впевнена, в майбутньому ми ще багато разів будемо зустрічатися", - сказала Світоліна.