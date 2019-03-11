Українки програли парі з Тайваню

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок не зуміли пробитися до чвертьфіналу парного турніру WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі.

Українки поступились представницям Тайваню Хао-Чин Чань/Чжань Юнжань - 3:6, 4:6.

Актуально: Світоліна — Гаврилова: відеоогляд матчу

Матч тривав 1 годину і 13 хвилин. За цей час українська пара виконала 1 подачу навиліт, допустила 2 подвійні помилки, а також реалізувала 3 брейк-пойнти. Їх суперниці зробили 1 ейс, 2 рази помилилися при подачі і виграли 5 геймів на прийомі.

BNP Paribas Open - Premier Mandatory

Індіан-Веллс, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд - $9,035,428

Хао-Чин Чжань/Юнжань Чжань - Людмила Кіченок/Надія Кіченок 6:3, 6:4.

Нагадаємо, напередодні в четверте коло турніру в Індіан-Веллсі в одиночному розряді пробилася Еліна Світоліна, а ось Катерина Козлова свої виступи на цих змаганнях завершила.

Джерело - Чемпіон.