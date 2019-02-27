Лопатецька програла на старті турніру в Осаці

Юна українська тенісистка Дар'я Лопатецька програла у першому матчі на турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000.

Матч проти швейцарки Ілени Ін-Альбон тривав понад три години і завершився з рахунком 5:7, 7:5, 4:6.

Відзначимо, що в першому сеті Лопатецька втратила свою перевагу, ведучи 5:2. А у вирішальній партії 15-річна харків'янка була попереду з рахунком 4:2.

Наступного тижня Дар'я заявлена ​​у кваліфікації аналогічного 25-тисячника в Йокогамі, однак має шанс відразу зіграти в основній сітці в разі відмови двох тенісисток зі списку тих, хто потрапив в основу завдяки рейтингу ITF.

Нагадаємо, Анастасія Шошина перемогла першу сіяну на турнірі у Франції. Тим часом Сергій Стаховський програв на турнірі у По.

Джерело - Чемпіон.