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Світоліна у трьох сетах розібралася з американкою

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Світоліна - Кенін: відеоогляд матчу

Сьогодні 16:50 513 0
Світоліна - Кенін: відеоогляд матчу

Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла представницю з США Софію Кенін у трьох сетах 3:6, 7:6 (5), 6:4

Дівчата провели на корті близько 2,5 годин.

У першому сеті на два брейка суперниці Світоліна відповіла одним. По ходу другої партії американка не скористалася чотирма брейкпоїнтами в сьомому геймі, а українка не реалізувала три шанси на брейк (один з них - сетбол). У підсумку на тай-брейку Еліна записала у свій актив два міні-брейка і втратила один розіграш на своїй подачі. У третьому сеті Світоліна взяла два гейми на подачі суперниці, а Кенін виконала один брейк.

У наступному раунді Еліна Світоліна зіграє з австралійкою Дариною Гавриловою (WTA 53). Світоліна виграла у Гаврилової чотири їх останні поєдинки.

 

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9 березня

Еліна Світоліна - Софія Кенін 3:6, 7:6, 6:4

Нагадаємо, Даяна Ястремська пограла Дар'ї Гавриловій. Також, Світоліна програла на старті парного турніру в Індіан-Веллсі.

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Кенін, #Індіан-Веллс
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