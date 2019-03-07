Українка Катерина Козлова вийшла до другого раунду турніру в Індіан-Веллсі. У двох сетах українська тенісистка обіграла представницю Чехії Катерину Сінякову.
Матч тривав трохи більше півтори години. За два сети Козлова програла лише один гейм на своїй подачі у другому сеті.
Наступною суперницею Козлової стане білоруська тенісистка Анна Сосновіч, яка почне виступи саме з другого раунду.
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Індіан-Веллс, США
Одиночний розряд, Жінки, Хард
Призовий фонд $9,035,422
7 березня
Катерина Козлова - Катерина Сінякова 7:5, 6:2
Нагадаємо, Даяна Ястремська пограла Дар'ї Гавриловій. Ще дві українки Еліна Світоліна і Леся Цуренко почнуть виступи з другого раунду.
Джерело - Чемпіон.